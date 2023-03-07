الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات لكشف ملابسات اشتعال حريق بمخزن أخشاب فى الجيزة

حريق مخزن أخشاب
حريق مخزن أخشاب

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالك مخزن أخشاب، اشتعل به حريق، بمنطقة جزيرة الذهب في الجيزة، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، كما تم إجراء معاينة للمخزن، لتحديد سبب اشتعال النيران، وإعداد تقرير بحجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال النار بمخزن في جزيرة الذهب بالجيزة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتبين أن حريق اندلع بمخزن أخشاب، وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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