ضبط راكبين بسلاح ناري ومخدرات في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام، راكبا أجنبيا من أصل عربي بحوزته طبنجة، وراكبا أجنبيا آخر من أصل مصري بحوزته كمية من المأكولات المشبعة بالمخدرات.

الحالة الأولى كانت في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون سلاح ناري وسط الحقائب، قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط سلاح ناري من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون معدن الذهب قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الجمرك بالعرض على إدارة الحماية المدنية بالمطار والذي أفاد تقريرها بأنه مسدس عيار 45 محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول حيث تم ضبط كمية من المأكولات المشبعة بمخدر CBD داخل 21 كيسا، تم الضبط بواسطة كل من أحمد مرسي مأمور الجمرك وخالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 52 لسنة 2023 ضد الراكب الأول كما أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 51 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

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