«آراب نيوز»: مصر تتصدر دول الشرق الأوسط في عدد صفقات الشركات الناشئة

قالت صحيفة "آراب نيوز"، إن مصر تتصدر قائمة دول الشرق الأوسط لعدد صفقات الشركات الناشئة.

وأضافت الصحيفة في تقرير، أن مصر تشهد نموًا قياسيًا في حجم الاستثمار الاستثماري خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار التقرير، إلى النمو المتصاعد لبيئة ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة في مصر، مشيرا إلى أن القطاع شهد ازدهارا ملحوظا ونموا مضطردا في حجم الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مصر تصدرت قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعدد صفقات الشركات الناشئة ، حيث وصلت إلى 160 صفقة في عام 2022.

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، احتلت الإمارات المرتبة الثانية بـ153 صفقة، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 144 صفقة، وقطر في المرتبة الرابعة بـ45 صفقة، وتونس في المرتبة الخامسة بـ 30 صفقة.

وتمكنت الشركات الناشئة المصرية من جمع أموال تصل إلى 517 مليون دولار في عام 2022.

وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل بقيمة 217 مليون دولار، في حين جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بـ 148 مليون دولار، وحل قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المركز الثالث بـ 62 مليون دولار.

وجاء قطاع التجزئة في المرتبة الرابعة بمبلغ 17 مليون دولار، يليه قطاع الرعاية الصحية بقيمة 12 مليون دولار.

ارتفع عدد المستثمرين في الشركات الناشئة المصرية بنسبة 30 في المائة خلال عام 2022 ليصل إلى 160 مستثمرًا، مقارنة بـ 123 مستثمرا في عام 2021، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي قال إن الشركات الناشئة لها أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري.

وأضافت أنه بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الفنية للمواطنين والشركات ، فإن الشركات الناشئة تعد مصدرًا مهمًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد المصري.

في ديسمبر 2022، قالت غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، وهي خطة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الحر بين الشباب المصري، إن عدد الشركات الناشئة العاملة في مصر يبلغ حاليًا 677 شركة ، بينما يبلغ متوسط ​​عدد فرص العمل في مصر، وبدء التشغيل هو 45955.

وأضافت "خليل"، أن الشركات الناشئة المصرية شهدت نموًا قياسيًا في حجم الاستثمار الاستثماري خلال السنوات الخمس الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 83.81 في المائة، وأن القيمة الإجمالية للاستثمارات خلال نفس الفترة بلغت حوالي 1.5 مليار دولار.