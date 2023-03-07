عادل أديب عن «حضرة العمدة»: يتناول تمكين المرأة وقضايا الختان وزواج القاصرات

كشف المخرج عادل أديب، تفاصيل مسلسله الذي يقوم بإخراجه في رمضان القادم “ حضرة العمدة” قائلاً: "كالعادة إبراهيم عيسى لايخلو في كتاباته من الألغام الكثيرة، لكنها محببة للتفكير وفتح الصناديق لأمور كثيرة تم إغلاقها من سنوات عديدة".

وقال أديب: "العمل يتناول بعض القضايا المجتعية، مثل تمكين المرأة، حيث تناولته الدراما بشكل محدد لكن هذه المرة سوف يكون شامل منذ ولادتها حتى تصبح «عمدة» أو مسؤولة وهذا أمر ليس سهلاً وستشمل قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والمتشددين والختان وزواج قاصرات".

وأضاف “أديب”، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أن القرية محل أحداث العمل هي قرية رمزية غير واقعية وتمشل خليط من الاحداث مابين الماضي والحاضر في زمن واحد ويتناول اصول الامور ونتائجها".

ولفت إلى أن العمل صعب للغاية وشهد مجهوداً كبيراً وبه مايزيد عن 200 ممثل وممثلة و35 وجه جديد من أكاديمية الفنون المسرحية، فضلاً عن فنانين قدامي إختفوا وعادو للساحة ونجوم كبار حالياً.

وحول اختيار روبي، قال: "براهن على "روبي " لأنها ستظهر في قالب جديد وموضوع جديد وهو تحدي جديد لها وإختياراها تم من قبل المنتج ريمون مقار، وهو رجل يعمل على الانتقاء الدقيق فهو صاحب مشروع ولديه إمكانيات لصياغة توليفة مميزة وهي المرة الرابعة التي نعمل بها سوياً وبيننا كميا وتوافق وبنعرف نوصل لحلول فيما يخص المفيد للنص وتقديم القضايا بشكل مختلف".

وأوضح أنه تم الانتهاء من 85% في العمل وتم الانتهاء من مونتاج 12 حلقة، قائلاً: "الكرو مرهق لكنه سعيد برغم كل العقبات وصعوبة التصوير ودسامة الأحداث، لكن كلنا سعداء بما نقدمه لأنه عمل واقعي سيكون قريب من الناس ورغم أن القرية رمزية، لكن الأحداث تحتوي على ميكس "غريب" أشبه بطبق السلطة ميلو دراما وتشويق".

تفاصيل وأبطال حضرة العمدة

وتجسد روبي خلال أحداث “حضرة العمدة” الذي ينافس في سباق مسلسلات رمضان 2023، شخصية «صفية الفارس» وهي أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية، وسط العديد من المواقف والتحديات التي تواجهها، في إطار اجتماعي مشوق. مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي، محمود عبد المغني، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.