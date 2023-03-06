الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن بطولة الجودو للمكفوفين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 إلي 18 مارس 2023.

وأكد وزير الشباب جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم ذوي الهمم ودمج كل فئات المجتمع تحت مظلة واحدة، ودعم الرياضات المصرية، مشيرا إلي أن بطولة الجائزة الكبري للجودو المكفوفين هي الأولي التي تنظم في تاريخ جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، ويشارك في تنظيمها الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين والاتحاد المصري للجودو.

فيما تقدم الدكتور أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لذوي الهمم ومشاركتهم في البطولات الدولية والوصول لهذا الانجاز، وعلي جهوده المستمرة لتطوير الرياضة المصرية، وكذلك المساهمة في تنظيم الأحداث العالمية، مضيفا أن مصر أصبحت تمتلك منشآت رياضية عالمية.

وعلي هامش المؤتمر كرم وزير الرياضة منتخب مصر لكرة القدم للمكفوفين لحصلوهم علي المركز الثالث في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالمغرب 2022.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الألعاب البارالمبية الأ الاتحاد المصرى للجودو البطولات الدولية الجائزة الكبرى الدكتور أحمد عوين

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