الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الرى يكشف سبب انقطاع المياه عن السويس وعلاقته بقلة الأمطار

د.هاني سويلم
د.هاني سويلم

قال د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصريين، إن هناك فرصة للمزارعين ممن لهم فتحات ري مخالفة بتقنين أوضاعهم خلال 6 أشهر من إصدار لائحة القانون 147 التنفيذية الذي صدرت لائحته منذ أسابيع قليلة. 

عدم التقدم للتقنين يعرض الفلاح المخالف للغرامات

أضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يمكن الانتهاء من عملية التقنين من خلال ملء استمارة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، مؤكدًا أن عدم التقدم للتقنين يعرض الفلاح المخالف للغرامات. 

وتابع أن تأهيل الترع واحدة من أهم وظائف وزارة الري، ولا صحة لوقفه، مؤكدًا أنه يتم مراجعة أعمال تأهيل الترع مع خبراء، من وقت لآخر بهدف عمل دليل إرشادي للعمل مع الترع المختلفة، وأعمال التبطين، وأنه الانتهاء من 6 آلاف كيلو تبطين، متمنيًا العمل في مناطق جديدة الفترة المقبلة. 

وأكد أن قلة الأمطار على مصر، العام الجاري، دفعت وزارة الري لصرف كميات أكثر من الطبيعي من السد العالي؛ لتلبية الاحتياجات، الأمر الذي أدى لانقطاع مياه شرب عن أهالي السويس، مؤكدًا أن هذا الأمر كان خارجًا عن إرادتنا.

الرى السويس انقطاع مياه شرب قلة الأمطار تاهيل الترع تقنين أوضاعهم

مواد متعلقة

وزير الرى يبدأ جولته التفقدية في السويس لتفقد المشروعات القومية للموارد المائية

بينها خزان أسوان.. وزير الري: متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية

وزير الرى: السد العالى أهم منشأ مائى.. وحمى مصر من الجفاف والفيضانات

وزير الرى يبدأ جولته التفقدية للمشروعات القومية فى أسوان

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

طائرات مقاتلة من الجيل الخامس: خطة الصين لمواجهة حرب محتملة ضد أمريكا

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شيخ الأزهر يوجه بإرسال إعانات إغاثية عاجلة لمسلمى الروهينجا

محافظة مطروح تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد العوام (صور)

الرئيس التونسي: هناك موظفون يعرقلون سير العمل بالمؤسسات العامة

البنك الدولى يعلق تعامله مع تونس بسبب تصريحات المهاجرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش