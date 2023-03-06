وزير الرى يكشف سبب انقطاع المياه عن السويس وعلاقته بقلة الأمطار

قال د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصريين، إن هناك فرصة للمزارعين ممن لهم فتحات ري مخالفة بتقنين أوضاعهم خلال 6 أشهر من إصدار لائحة القانون 147 التنفيذية الذي صدرت لائحته منذ أسابيع قليلة.

عدم التقدم للتقنين يعرض الفلاح المخالف للغرامات

أضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يمكن الانتهاء من عملية التقنين من خلال ملء استمارة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، مؤكدًا أن عدم التقدم للتقنين يعرض الفلاح المخالف للغرامات.

وتابع أن تأهيل الترع واحدة من أهم وظائف وزارة الري، ولا صحة لوقفه، مؤكدًا أنه يتم مراجعة أعمال تأهيل الترع مع خبراء، من وقت لآخر بهدف عمل دليل إرشادي للعمل مع الترع المختلفة، وأعمال التبطين، وأنه الانتهاء من 6 آلاف كيلو تبطين، متمنيًا العمل في مناطق جديدة الفترة المقبلة.

وأكد أن قلة الأمطار على مصر، العام الجاري، دفعت وزارة الري لصرف كميات أكثر من الطبيعي من السد العالي؛ لتلبية الاحتياجات، الأمر الذي أدى لانقطاع مياه شرب عن أهالي السويس، مؤكدًا أن هذا الأمر كان خارجًا عن إرادتنا.