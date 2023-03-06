البنك الدولى يعلق تعامله مع تونس بسبب تصريحات المهاجرين

قالت وكالة (فرانسا 24)، إن البنك الدولي علق تعامله مع تونس على خلفية أعمال تصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن المهاجرين.

ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد بالعنصرية، مشيرًا إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها، وذلك بعد 10 أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية باستخدام لغة أدانها الاتحاد الإفريقي، ووصفها بأنها خطاب كراهية عنصري.

وعلى الرغم من نفى سعيد العنصرية في بيان له في 23 فبراير، إلا أنه تمسك بوجهة نظره حول الهجرة باعتبارها مؤامرة سكانية.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الشعب التونسي من حقه أن يطالب بالمحاسبة، وعلى القضاة ألاّ يتوانوا لحظة واحدة في تطبيق القانون.

ودعا الرئيس التونسي القضاة إلى المساهمة في معركة التحرير الوطني التي تخوضها تونس وألاّ تأخذهم في الحق لومة لائم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وقال إن "البعض ممّن يتعلّل بالجنون بعد أن تخفّى على الجرائم لمدة سنوات وتستّر عليها يعتبر اليوم نفسه ضحية وآن الأوان أن يحاسبوا عمّا فعلوا، هذا إلى جانب من تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ويدّعون أنهم منقذون ووطنيون في حين أنهم ارتموا في أحضان الخارج وحاولوا ولازالوا يحاولون التنكيل بالشعب"، كما تناول اللقاء دورا للقضاة في تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.

كما شدد الرئيس التونسي على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، ودون قضاء عادل وناجز لن يسترد الشعب حقوقه، ولن يعرف الحقيقة طالما نادى بكشفها؟.

ووفقًا للشبكة التونسية، فقد تمت مناقشة الدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به القضاة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس اليوم، مضيفة إلى أن البلاد تخضع لقضاة وشرفاء يحتكمون للقانون ويجب ألا يفلت من المحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.