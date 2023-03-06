الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

محافظ الفيوم يشهد
محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

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حضر الاحتفالية، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والشيخ محمد العش وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من الأئمة والدعاة.

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بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ابتهالات دينية، وألقى الشيخ جمعة عبدالفتاح، كلمة أوضح فيها الدروس والعبر المستفادة من ليلة النصف من شعبان "ذكرى تحويل القبلة"، مؤكداً ضرورة التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة، فى جميع أمور حياتنا.

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من جانبه، قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية لشعب مصر وأهالى محافظة الفيوم، بهذه المناسبة الطيبة، ليلة النصف من شعبان "ذكرى تحويل القبلة"، مؤكداً أهمية الاستفادة من المعاني النبيلة للمناسبات الإسلامية العطرة والتأسي بأخلاق النبى صلي الله عليه وسلم، في جميع معاملاتنا وفى حياتنا اليومية.

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كما أكد المحافظ ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب، والتفاني والإخلاص فى العمل، حتى نحقق لمصر نهضتها التى نسعى إليها، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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