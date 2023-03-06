أزهرى: تخويف الناس من حدوث زلزال حرام «فيديو»

حذر الدكتور مصطفى عبدالسلام، أحد علماء الأزهر الشريف، من خطورة الترويج لرأي العالم الهولندي عن وقوع زلزال في يوم 8 مارس، وتخويف الناس.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اللي بيشارك الكلام ده ويقول الحقوا داخلين على زلازل وفيضانات، الدنيا هتخرب بعد بكرة، هذا ليس أسلوب دين ولا قرآن، والتخويف حرام، سيدنا النبي نهانا عن ترويع الآمنين".

وأردف: "نحن مقبلون على أيام مباركة، الناس كلها تفاؤل، وإنت جاي تنكد على الناس وتقول الحقوا، ويقول لك الزلزال ذكر في القرآن، وهل ذكره في القرآن والسنة يعني وقوع زلزال يوم 8 مارس؟ لا يصح أن ننجر وراء أي شائعات، أو مقولة لا دليل عليها، سيدنا النبي قال بشروا ولا تنفروا، نحن في أيام مباركة، والناس منتظرة خيرات وبركات، وإنت تطلع تنكد عليهم؟".