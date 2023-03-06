الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أزهرى: تخويف الناس من حدوث زلزال حرام «فيديو»

زلزال
زلزال

حذر الدكتور مصطفى عبدالسلام، أحد علماء الأزهر الشريف، من خطورة الترويج لرأي العالم الهولندي عن وقوع زلزال في يوم 8 مارس، وتخويف الناس.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اللي بيشارك الكلام ده ويقول الحقوا داخلين على زلازل وفيضانات، الدنيا هتخرب بعد بكرة، هذا ليس أسلوب دين ولا قرآن، والتخويف حرام، سيدنا النبي نهانا عن ترويع الآمنين".

 

وأردف: "نحن مقبلون على أيام مباركة، الناس كلها تفاؤل، وإنت جاي تنكد على الناس وتقول الحقوا، ويقول لك الزلزال ذكر في القرآن، وهل ذكره في القرآن والسنة يعني وقوع زلزال يوم 8 مارس؟ لا يصح أن ننجر وراء أي شائعات، أو مقولة لا دليل عليها، سيدنا النبي قال بشروا ولا تنفروا، نحن في أيام مباركة، والناس منتظرة خيرات وبركات، وإنت تطلع تنكد عليهم؟".

 

اقرأ أيضًا: 

أزهري: "الزلزال ليس غضبا من الله وارحموا الناس كفاية اللي هم فيه"

رمضان عبدالمعز: يغفر الله فى ليلة النصف من شعبان لجميع الناس إلا نوعين

زلزال التخويف من الزلزال الزلزال زلزال 8 مارس حدوث زلزال

مواد متعلقة

رمضان عبدالمعز: يغفر الله فى ليلة النصف من شعبان لجميع الناس إلا نوعين

سهير رمزى فى عيد ميلادها: «بأزعل عشان فيه سنة راحت»

الوثائقية.. الريحانى تنبأ بالحب فى زمن الإنترنت

عميد سابق بالأزهر: بيع الآثار جريمة.. وحديث الرسول قاله بصفته رئيسا للدولة وليس تشريعًا

بث مباشر فيلم نجيب الريحانى الجزء الثانى على قناة «الوثائقية»

بعد «هوج بول».. «الباز» يُحذر من فخ جديد للنصب على الشباب

قرينة الرئيس: أطلقنا عدة مبادرات لتوعية المرأة الريفية لمواجهة التحديات

الباز: «المرأة المصرية تعيش الآن أزهى عصور التمكين»

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

نيابة عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

جوائز مالية ورحلات عمرة ببرنامج «واحد من الناس» خلال رمضان

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة 2023

استشارى اقتصادى: مصر مهتمة بجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة

«الدستور» ترصد قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON

إحالة رجل أعمال شهير للجنايات بتهمة التهرب الضريبى بقيمة 22 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش