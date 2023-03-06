الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أزهري: «الزلزال ليس غضبا من الله وارحموا الناس»

الزلزال
الزلزال

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام أحد علماء الأزهر الشريف، إن الزلزال ذُكر في القرآن والسنة، مشيرًا إلى أن كثرة الزلازل والبراكين أحد علامات الساعة الصغرى، لكنها ليست غضب من الله.

 

 أزهري: الزلازل من علامات الساعة لكنها ليست غضب من الله

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شعرت بأذى نفسي لما لقيت الناس وقت الزلزال يقولوا الحقوا ده غضب من ربنا، يا أخي ارحمهم كفاية اللي هم فيه، الواحد بيجري ينقذ نفسه مفكرش في أي حاجة إلا ازاي ينجو بنفسه".

 

 

وعلق على ما ادعاء عالم هولندي وقوع زلزال مدمر يوم 8 مارس، قائلا: "دارس ايه واتعلمت ايه وتخصصك ايه، والنظرات العلمية التي بنيت عليها الرأي".

 

وأردف: "اللي بيشارك الكلام ده ويقول الحقوا داخلين على زلازل وفيضانات، الدنيا هتخرب بعد بكرة، هذا ليس أسلوب دين ولا قرآن".

 

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