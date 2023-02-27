الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الخارجية: مصر فى مقدمة الداعمين ماديًا وإنسانيًا لمنكوبى زلزال تركيا وسوريا

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري لسوريا، اليوم الإثنين، بمثابة رسالة تضامن مع الدولة السورية بعد الأزمة التي تعرضت لها جراء الزلزال، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا السوريين.

العلاقات المصرية الدولية

وأكد السفير أحمد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تصدرت قائمة الدول الداعمة ماديا وإنسانيا لتركيا وسوريا في أزمة الزلزال الذي ضرب البلدين بداية فبراير الجاري، حيث تم إرسال عدد لا بأس به من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال دعمًا للأشقاء في سوريا وتركيا.

معاناة سوريا من الزلزال 

وأضاف أن الدولة المصرية لم تنظر للأوضاع السياسية على الإطلاق فيما يخص الجانب السوري والتركي، حيث إن المواقف الإنسانية ليست بحاجة إلى التسييس، مشيراً إلى أن سوريا عانت من تأخر وصول المساعدات الإنسانية لها من المجتمع الدولي مقارنة بما تم إرساله لتركيا نتيجة الأوضاع السورية العالمية غير المستقرة.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوم لسوريا تأتي للتعبير المباشر عن الدعم المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب السوري والتركي بعيداً عن الأوضاع السياسية، معبراً: "سامح شكري التقى اليوم بشار الأسد ووزير الخارجية؛ لتقديم العزاء للشعب السوري على ضحاياهم في الزلزال".

متحدث الخارجية المصرية سامح شكري الحياة اليوم الحياة مساعدة سوريا وتركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

نقيب المأذونين يزف بشرى سارة للمقبلين على الزواج بشأن الشهادات الصحية

«المركزي العراقي»: نسعى لإحداث نقلة نوعية في التكنولوجيا المالية

سامح شكرى: مباحثاتى فى سوريا لم تخل من الحديث عن العلاقات الثنائية

إيمان حلمى: «سلامة الغذاء» تضع قواعدها الفنية طبقًا للمواصفات القياسية

واشنطن: الصين تعرف أننا باقون.. وبكين ترد: نعارض التدخل في شؤوننا

محافظ الدقهلية: الكشف علي 933 مواطن ضمن مبادرة مرضي ضمور العضلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي