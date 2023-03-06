«البحوث الفلكية»: الحديث عن زلزال تركيا المدمر ليس له أساس علمى

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ما تردد من تحذيرات بشأن ضرب زلزال مرمرة الكبير والمدمر بقوة 10 درجات على مقياس ريختر إسطنبول، قريبًا، مؤكدًا أن هذه التحذيرات ليست مبنية على أساس علمي.

وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر «صدى البلد»، إنه لم يتم رصد نشاط زلزالي غير معتاد، مؤخرًا، مؤكدًا أن التصريحات المتداولة بشأن انتظار تركيا زلزال مُدمّر قريبًا؛ غير متطابقة مع العلم.

وأكد أنه لا توجد دراسة علمية تؤكد صحة ما يُثار عن هذا الأمر، لافتًا إلى أن أحاديث الباحث الهولندي بشأن الزلازل غير علمية، كما أنه لا يمكن التنبؤ بالزلزال وهو ليس له حدود سياسية أو جغرافية، مشيرًا إلى أن الزلازل ليس لها علاقة باصطفاف الأجرام السماوية.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين مصر واليابان بشأن دراسة الزلازل، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد ما هو خارج السياق، والأرض تشهد يوميًا زلازل أكبر وأقل من 5 درجات على مقياس ريختر.