الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيف الجزيري: حرصنا على علاج الأخطاء وبدأنا التجهيز للقاء الترجي عقب مباراة بيراميدز

سيف الجزيري مهاجم
سيف الجزيري مهاجم الزمالك

أكد التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" نخوض مواجهة قوية وصعبة غدا أمام الترجي خاصة بعد الخسارة في اللقاء السابق الذي أقيم في تونس".

وأضاف المهاجم:" حرصنا على علاج الأخطاء والسلبيات وبدأنا التجهيز للقاء الترجي عقب الانتهاء من مباراة بيراميدز، ونتظلع غدا لتحقيق الفوز لتعويض الخسارة من الترجي في تونس".

وتابع الجزيري قائلا :" في كل مباراة نحاول أن نحسن من مستوانا، والكرة فيها مكسب وخسارة، وهذا أمر طبيعي، وهدفنا التسجيل في لقاء الغد".

واختتم اللاعب تصريحاته قائلا:" هناك سوء توفيق عند كل اللاعبين ونسعى للتسجيل في مباراة الترجي لتحقيق الفوز، والمهم أن نحقق الفوز سواء سجلت أنا أو أي لاعب".

استاد برج العرب الترجي التونسي التونسي سيف الدين الجزيري الجولة الرابعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا

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