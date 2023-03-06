الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: واشنطن رفضت إصدار تأشيرات لمندوبين روس

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

قالت الخارجية الروسية إن واشنطن رفضت إصدار تأشيرات لمندوبين روس مشاركين بجلسة للأمم المتحدة، حسبما أفادت العربية نيوز. 

وأكد نائب وزير الخارجية الروسى يفجينى إيفانوف، أن موسكو تعد اتفاقيات بشأن نظام تأشيرة مبسط مع ست دول منها سوريا، إضافة إلى الهند التى تعمل على مسودة اتفاقيات حكومية تتضمن تبسيطًا متبادلًا لنظام التأشيرات مع سوريا وأنجولا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى إن بلاده تعد اتفاقيات بشأن نظام تأشيرة مبسط مع ست دول منها سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" و"ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية لسير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أعلنت الوزارة عن تصفية ما يصل إلى 45 عسكريًا أوكرانيًا في اتجاه كوبيانسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية: كما أسقطت مقاتلة روسية تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في معركة جوية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، إضافة إلى مروحية من طراز "مي-8".

وتابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد ما يصل إلى 225 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه دونيتسك، و65 جنديًا في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوريجيا.

روسيا ​واشنطن​ أمريكا تأشيرة الامم المتحدة

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