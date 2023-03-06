مصرع طفلين 5 سنوات غرقا داخل ترعة في نجع حمادي

لقي طفلان مصرعهما غرقا، اليوم الإثنين، في ترعة بقرية الكلح الغربي بنجع حمادي.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع ياسين أحمد نصر الدين، 5 أعوام، وعبد الرحمن رجب، 5 أعوام، غرقا في ترعة بقرية الكلح الغربي بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أن الطفلين، كانا يلعبان كرة قدم، وسقطت منهما الكرة في الترعة، وعندما ذهبا لاستخراجها من الترعة، سقطا بداخلها ما أسفر عن غرقهما.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.