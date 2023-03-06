الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلين 5 سنوات غرقا داخل ترعة في نجع حمادي

غرق
غرق

لقي طفلان مصرعهما غرقا، اليوم الإثنين، في ترعة بقرية الكلح الغربي بنجع حمادي.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع ياسين أحمد نصر الدين، 5 أعوام، وعبد الرحمن رجب، 5 أعوام، غرقا في ترعة بقرية الكلح الغربي بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أن الطفلين، كانا يلعبان كرة قدم، وسقطت منهما الكرة في الترعة، وعندما ذهبا لاستخراجها من الترعة، سقطا بداخلها ما أسفر عن غرقهما.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الخارجين عن القانون الجهات المختصة ه مساعد وزير الداخلية بنجع حمادى بمديرية التحقيقات التحقيق

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