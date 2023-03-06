الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سويلم» ومحافظ السويس يتفقدان معدلات تنفيذ مشروعات الموارد المائية بالمحافظة

جولة وزير الرى
جولة وزير الرى

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، محطة مياه الشرب بمحافظة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس للإطمئنان على توفير المناسيب والتصرفات المطلوبة للمحطة، وذلك فى إطار جولته التفقدية بمحافظة السويس لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة .

 

توفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب

ووجه الدكتور سويلم، لأجهزة الوزارة بالمحافظة بإستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة السويس لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على ترعة السويس ، مع مواصلة أعمال تطهير الترعة لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة .

تأهيل ترعة السويس الجارية حالياً بطول 500 متر

 

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كما تفقد الدكتور سويلم واللواء صقر، موقع تنفيذ الكورنيش الجديد بمدينة السويس من خلال أعمال تأهيل ترعة السويس الجارية حالياً بطول ٥٠٠ متر بالبرين بمعرفة أجهزة الوزارة ، كما تم تفقد موقع تأهيل 1000 متر أخرى والجارى الإعداد للبدء في تنفيذها ، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة تنفيذ أعمال التأهيل مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ .

كما تم التوافق بين الدكتور سويلم واللواء صقر، علي حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث ، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد إستهلاك المياه .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الموارد المائية والري لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات المستفيدة ، وأيضًا إستمرار أعمال التطهير ومتابعة المناسيب والتصرفات لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على ترعة السويس.

إضافة إلى أعمال تنفيذ الكورنيش الجديد بمدينة السويس، وتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم أثناء رى المحاصيل الزراعية.

الاحتياجات المائية الترع المتعبة السلع التموينية لشهر مارس 2023 الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الموارد المائية والري أنظمة الري الحديث محطات مياه الشرب

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