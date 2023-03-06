توافد المئات من طلاب «تجارة القاهرة» لحضور ندوة «حياة كريمة»

توافد عدد كبير من طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة، الاثنين، على مبني مدرج 7 بكلية التجارة جامعة القاهرة، للمشاركة في الندوة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة للتوعية بضرورة العمل التطوعي.

وبدأ الطلاب في تسجيل بياناتهم لدى كشوفات المتطوعين قبل الدخول للمدرج، وبعدها حضروا وطرحوا العديد من الأسئلة، وسجلوا بياناتهم في استمارة التطوع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتي ذلك في ظل مشاركة الدكتور أحمد شعيب، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، لمقر كلية التجارة جامعة القاهرة، للمشاركة في ندوة ب لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت لواء قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة,.

وتنظم الندوة تحت رعاية محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبدالصديق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة.

وأقيمت الندوة في بمدرج 7 بحرم كلية تجارة في جامعة القاهرة في تمام الساعة 12 ظهرًا، وسط حضور عدد من الموظفين، ودكاترة، الطلاب بكلية التجارة بجامعة القاهرة.

وسادت حفاوة كبيرة من الطلاب، الذين حرصوا على الحضور في القاعة للاستماع لقصص الدكتور أحمد شعيب، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الجيزة ، وتسجيل بياناتهم في استمارة التطوع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وحرص عدد كبير من أساتذة ودكاترة، والعاملين بالكلية على الحضور، وتمت الندوة بترتيب ونظام أشاد به الجميع، وتوجه منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الجيزة، الدكتور أحمد شعيب، بالشكر للمتطوعين على جهودهم في تنظيم هذا اليوم، الذي كان من أفضل ندوات مؤسسة حياة كريمة التي نظمت في الجامعة، بسبب الحضور الكبير.





وتطرق الدكتور محمد شعيب خلال كلمته للحديث عن أهمية التطوع، ودوره في خدمة الفرد والجماعة، وتأُيره على مستقبل مصر، وكذلك شرح الانجازات والمشروعات التي عملت عليها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مذ انطلاقها وحتى اليوم.

يأتي ذلك في ظل تنظيم مؤسسة حياة كريمة، للعديد من الندوات في مختلف الجامعات والكلية الخاصة والحكومية والأهلية لتوعية طلاب الجامعات بضرورة العمل التطوعي وأهميته في المجتمع تأثيره على تغير الحاضر، وخلق مستقبل يليق بالمصريين جميعًا.