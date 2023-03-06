الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في يومها الثاني..

الكشف على 1000 مواطن خلال «جسور الخير 18» بالوادي الجديد

القافله
القافله

واصلت قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (18)" فعالياتها لليوم الثاني بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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وأعلنت دكتور إيمان أبو الفضل المدير الفني والإداري للقافلة عن قيام القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على (1000) مواطن خلال اليوم في مُختلف التخصصات الطبية (الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، العظام، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، الأشعة، التحاليل) مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى إجراء (7) عمليات جراحية، وتحويل (١٥) إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

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كما أسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم عن تنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (150) طفل، حيث تم تنظيم ورشة عمل لصناعة البراويز والألعاب الورقية للأطفال، عمل بعض القصص التفاعلية من خامات البيئة، عمل فوانيس لرمضان من الفوم الملون، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

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الجدير بالذكر أن القافلة ستستمر في تقديم خدماتها الطبية خلال فترة تواجدها بمدينة الداخلة يوميا حتى الأربعاء المقبل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة مساء.

قافلة جامعة المنصورة مدينة الداخلة محافظة الوادي الجديد المنصورة

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