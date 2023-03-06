الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

السجن 30 سنة وغرامة 60 ألف جنيه لعاطل بحيازة مخدرات وسلاح فى الشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن 15 سنة عن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدرات المضبوطة؛ بدائرة ابوحماد، وبالسجن 15 سنة وغرامة 10000جنيه عن حيازة سلاح ناري. 

وحملت القضية رقم 18227 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أبو ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3272 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

 تعود القضية، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة المتهم عاطل إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 17 اكتوبر من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة ابوحماد، قد أحرز بقصد الاتجار جوهر البانجو (القنب) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه في دائرة مركز شرطة أبوحماد.

 كشف أمر الإحالة عن أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة فيما عثر بحوزته على ثلاثون لفافة  كبيرة الحجم من جوهر البانجو (القنب) المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة أبوحماد، وعثر بحوزته علي سلاح ناري بندقية آلية و12 طلقة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية عاطل المواد المخدرة سلاح نارى المستشار سعيد عابدين

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السجن 30 سنة وغرامة 60 ألف جنيه لعاطل بحيازة مخدرات وسلاح فى الشرقية

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