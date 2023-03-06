المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة.