جامعة أسيوط تفتتح نموذج محاكاة القطاع المصرفي المصري بكلية التجارة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على أهمية تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل الذي أصبح أكثر تنافسية من ذي قبل، مشيرًا إلى حرص الجامعة على عقد البرامج التدريبية لتزويد الطلاب بجميع المستحدثات في مختلف التخصصات العلمية بكلياتها والمتطلبات الجديدة لمختلف مجالات العمل، ومن أهمها مجال العمل المصرفي الذي يحظى بأهمية كبيرة في العصر الحالي كما يستحوذ على جزء كبير من اهتمام معظم فئات المجتمع، وهو ما يستلزم من الطلاب المتخصصين في الماليات والإداريات الإلمام بأساسياته وآليات عمله والسياسات النقدية للدولة في الوقت الراهن والآثار المترتبة عليها.

جاء ذلك خلال افتتاح الندوة التعريفية "مبادئ العمل المصرفي"، في بداية فاعليات الموسم الأول من البرنامج التدريبي (نموذج محاكاة القطاع المصرفي المصري) والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، وبمشاركة بنك مصر ونموذج محاكاة النظام المصرفي المصري EBSM، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرعاية وحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أحمد أشرف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد شهير مدير المركز ، والدكتور عبد المنعم بهي الدين رئيس قسم المحاسبة، ، والدكتور محمد البريري منسق النموذج، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد محفوظ الخبير المصرفي ببنك مصر، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والقيادات الإدارية بالجامعة، وحشد من الطلاب المتدربين.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد عبد المولى على حرص إدارة الجامعة على دعم كلية التجارة المتميزة والرائدة في كافة أنشطتها التي تهدف إلى تقديم خريج متميز قادر على الحصول على أفضل فرص العمل المتاحة بالسوقين المحلي والدولي، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة في البرنامج التدريبي، وداعياً الطلاب إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التدريب نظرياً وعملياً.

وأشاد الدكتور علاء عبد الحفيظ بالمركز الذي يقدم لطلاب وخريجي الكلية برامج تدريب على أعلى مستوى يتعاون فيها مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية مشيراً إلى أن النموذج يهدف إلى التأهيل الكامل للشباب للعمل في البنوك وسوق العمل المالي، والتكيف مع تغير المعاملات إلي التحول الرقمي، كما يتم تقديم محاضرات تثقيفية بمقر البنك من رؤساء قطاعاته المختلفة، وتدريبات عملية داخل فروع بنك مصر في مجالات الشمول المالي وأهمية البنوك والادخار ومنتجات البنوك المختلفة، وتأثيرها علي الاقتصاد المصري علي يد متخصصين في المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي وبنك مصر وبعض البنوك الأخري حيث يقوم الطلاب المشاركين بالنموذج بعمل محاكاة بفرع بنك مصر ليقوم الطلاب بدور الموظف ويقوم موظف البنك بدور العميل لتكون التجربة عملية واقعية.

وأوضح الدكتور أحمد شهير أن نموذج المحاكاة يمتد من 6 وحتى 11 مارس 2023م، يبدأ بالندوة التعريفية التي يحاضر فيها الخبير المصرفي محمد محفوظ، كما يشهد ورش عمل تدريبية تضم كل ورشة 100 متدرب لصقل مهاراتهم العلمية والمهنية وربطهم بسوق العمل المصرفي، ثم التدريب العملي داخل فروع بنك مصر، مضيفاً أنه تم تسليم دروع التكريم للدكتور أحمد عبد المولى، والدكتور علاء عبد الحفيظ، والأستاذ محمد عبد الحق مؤسس ورئيس النموذج، وتسلمه محمد محفوظ، ودروع تذكارية للدكتور أحمد أشرف، والدكتورة نسمة حشمت، والدكتور عبد المنعم بهى الدين ، والأستاذ شوكت صابر، والأستاذ محمد محفوظ.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر