وزيرا الشباب والرياضة والتربية والتعليم يشهدان فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تدشين النسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية

◄ صبحي: النسخة الخامسة سوف تقام بمحافظة شمال سيناء

◄ حجازي: بناء الانسان مسئولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية، والتي تنفذها الوزارة من خلال الادارة المركزية للتنمية الرياضية( الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة 6 محافظات حدودية هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، ومرسى مطروح".

حضر فعاليات المؤتمر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، والدكتورة چيهان انور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية، وعدد من روؤساء الاتحادات النوعية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن أولمبياد المحافظات الحدودية إحدى مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها على اكتشاف الموهوبين والمتميزين رياضياً كأحدي استراتيجيات الدولة، من خلال استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مضيفاً حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

فعاليات المؤتمر الصحفي

أشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغا بإقامة المشروعات المختلفة لأبناء المحافظات الحدودية على صعيد قطاعي الشباب والرياضة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.



وعبر الدكتور أشرف صبحي عن تقديره البالغ لجميع السادة محافظي المحافظات الحدودية على التعاون المثمر في تنفيذ الأولمبياد الرياضي، وتحقيق النجاح لها، والمساهمة في نشر الرياضة بين أبناء المحافظات الحدودية.

ولفت وزير الشباب أن الهدف من تنفيذ الاولمبياد الرياضي هو تدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن، وزيادة الاهتمام بالمحافظات الحدودية، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية للشباب في المحافظات الحدودية، بجانب بث روح المنافسة الشريفة ، وتدعيم أواصر الصداقة والتعارف بين المشاركين.

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن إقامة النسخة الخامسة لاوليمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة شمال سيناء.



وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الصحفي الهام لإطلاق الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، في نسخته الرابعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سيادته نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، مع الاهتمام بأبناء مصر من المحافظات الحدودية؛ لبناء جيل متميز رياضيًّا، وثقافيًّا، وصحيًّا.

فعاليات المؤتمر الصحفي

أكد الدكتور رضا حجازي أن هناك تعاون وثيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان مسئولية مشتركة ولا تستطيع وزارة بمفردها أن تبني الإنسان، ولكن يحدث ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات، مضيفاً أن أحد توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو أن يكون هناك يوم كامل رياضي لكل صف دراسي ويوم ثقافي وفني بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، مؤكدًا أن بناء الإنسان يتمثل في تعلم الطالب تعلماً حقيقياً ونمو جميع جوانب شخصيته المعرفية والمهارية والوجدانية وهذا هو الدور المنوط بالمدرسة.

وقال "حجازي": "نلتقي اليوم جميعاً لإطلاق هذا الأوليمبياد إيماناً منا بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دوراً بارزاً وفعالاً في بناء شخصية الطالب، من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه، بما يتناسب مع قيم المجتمع".

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى إنعكاس الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعي بها لدى القيادة السياسية؛ منوهاً عن تأكيد السيد رئيس الجمهورية على أننا بحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا من التعليم للحفاظ على صحة أجيالنا.



ولفت الدكتور رضا حجازى إلى أن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة الرياضة داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، والمؤهلة للدخول فيه بقوة؛ حتى تتبوأ بلادنا المكانة اللائقة بها على الخريطة الدولية لمجتمع المعرفة والعولمة، والمكان اللائق بها على منصات التتويج الرياضي.

وفى ختام كلمته، وجه الدكتور رضا حجازي خالص التحية والتقدير لكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهودهم المخلصة والدءوبة في سبيل إقامة هذا الأوليمبياد، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

وخلال كلمته، قدم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي تنظيم هذا الاوليمبياد والمخصص لأبناء المحافظات الحدودية، متمنياً أن تحقق محافظة شمال سيناء مراكز متقدمة خلال المنافسات.

ومن جانبه، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح: "انقل لكم تحيات أهل مطروح، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي موافقته لاستضافة محافظة مطروح النسخة الرابعة للاوليمبياد"، مشيراً الي الترحيب بجميع سفراء المحافظات الحدودية علي أرض مطروح، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من الفعاليات والأنشطة ومنها أوليمبياد المحافظات الحدودية. والذي يُعد تجربة متميزة للتنافس الرياضي بسن ابناء المحافظات الحدودية.

ويضم الاوليمبياد ١٢ لعبة للمرحلة السنية من 15 سنة الى 23 سنة للبنين والبنات وهي "كرة طائرة جلوس، كرة قدم خماسي، كرة سلة، كرة طائرة شاطئية، سباحة، كرة قدم شاطئية(بنين فقط)، كرة طائرة، العاب قوي، تنس طاولة، كاراتيه، كرة يد، شطرنج".

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي تم فتح باب التسجيل للمشاركين من خلال الرابط الإلكتروني على بوابة وزارة الشباب والرياضة، وتم عرض فيلماً توضيحياً لكيفية تسجيل بيانات المشاركين على الرابط الإلكتروني، كما تم عرض فيلماً تسجيلياً عن فعاليات اللقاء الختامي للنسخة الثالثة بأسوان.

ويتضمن الجدول الزمنى للتنفيذ فتح باب التسجيل خلال الفترة من (٥-٢٠)مارس الجاري، وبدء المنافسات والتصفيات للمرحلة التمهيدية للأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية خلال الفترة من ٢٥مارس وحتي ٢٠ ابريل المقبل داخل المحافظات، بدء منافسات المرحلة الختامية للأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية خلال الفترة من ٢٨ ابريل المقبل وحتي ٢مايو بمحافظة مطروح.

تجدر الإشارة إلي أن اللقاء الختامي للنسخة الأولى بمحافظة البحر الأحمر جاء بإجمالي عدد مستفيدين ١٠ الاف مشارك ومشاركة خلال التصفيات التمهيدية، بينما جاء اللقاء الختامي للنسخة الثانية بمحافظة جنوب سيناء بإجمالي عدد مستفيدين 11 ألف مشارك ومشاركة خلال التصفيات التمهيدية، فيما جاء اللقاء الختامي للنسخة الثالثة بمحافظة اسوان بإجمالي عدد مستفيدين (18500) مشارك ومشاركة خلال التصفيات التمهيدية.

الجدير بالذكر ان محافظة البحر الأحمر فازت بالمركز الأول للنسخ السابقة على مستوى كافة مراحل التنفيذ (التمهيدي – الختامي) من خلال تقييم الأداء العام الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة.