الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأمن يكثف جهوده لضبط المتهم بإطلاق النار على معاون مباحث نجع حمادي

حملة أمنية
حملة أمنية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لضبط المتهم بإصابة معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادي، خلال حملة أمنية لضبط خارجين عن القانون بقرية الدرب.

وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطاراً يفيد بشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية بقرية الدرب في مركز نجع حمادي، وأصيب خلالها النقيب أسامة عقيل، معاون مباحث، خلال محاولة ضبط أحد العناصر الإجرامية.

وتم تحويل معاون مباحث نجع حمادي لمستشفى أسيوط لتلقي العلاج، فيما قد حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية الأجر الإجرام الاجرامي الإجرامية الأحد

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