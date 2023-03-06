منى مجدلاني تكشف تفاصيل حصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسي

قالت منى مجدلاني، الأمين العام للجامعة الفرنسية بمصر، والحاصلة على وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس، أن فرنسا تمنح الأوسمة في جميع المجالات التابعة للتخصصات سواء في مجال العمل أو الإبداعات المختلفة والتي تتبع الوزارات بشكل مباشر أيضا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية الفضائية، أنها حصلت عام 2019 علي وسام الإسعافات الأكاديمية الخاص بمجال عملها في التعليم وتعليم اللغة الفرنسية ونشر الثقافة من خلال الأنشطة الصاحبة للتدريب من قبل وزارة التربية الوطنية الفرنسية.

وأشارت إلى أن وسام الفنون والآداب التي حصلت عليه اليوم من وزارة الثقافة الفرنسية، وهو يمنح للتميز في الإبداع الفني باختلاف أنواع الفن، ومن أبرز الحاصلين على وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس” حديثا في مصر في“ السوبرانو فرح الديباني ”منذ 3 شهور وذلك بسبب تميزها في الأداء الأوبرالي وانتشارها مؤخرا علميا”.

واختتمت مجدلاني أن "أهمية وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس بالنسبة لها أنه جاء على التوازاي في حياتها العملية بسبب أنها حصلت علي الوسام دأبها واستمرارها في العطاء الفني تحديدا المسرح وذلك لأنها مؤسسة وكاتبة ومخرجه مسرح لفرقة تم إنشاؤها في عام 2002 داخل مدرسة المردديو وبعد ما تم تغير العمل بالمدرسة تم استمرار الفرقة معناها حتى الآن لتستقل الفرقة والتي تضم طلبة من حوالي 7 مدارس و2 كليات في الإسكندرية وهي غير هادفة الربح ولكن الهدف منها هو تكوين الشباب شخصيا قبل أن يكون لغويا وثقافيا من خلال المسرح.