الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس الشيوخ للأعضاء عن شكرهم للوزراء: «لا شكر على واجب»

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

أبدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تحفظه على حرص عدد من أعضاء المجلس على توجيه الشكر للوزراء على حضورهم للجلسات العامة، أثناء مناقشة عدد من الملفات التي يناقشها المجلس. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية.

وقال رئيس الشيوخ: "كل التقدير للوزراء في الحكومة على جهودهم، ولكن توجيه الشكر على حضورهم من الممكن أن يساء فهمه، وكأنه تفضل". وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن حضور الوزراء جلسات الشيوخ ليس تفضلًا، قائلًا: "لا شكر على واجب".

وتابع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ: كثرة الشكر لوزراء الحكومة على حضور الجلسات ربما يساء فهمها.

الهجرة وشئون المصريين بالخارج الجمهورية الجديدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائبة هيام بنيامين المصريين بالخارج رئيس مجلس الشيوخ سياسة الحكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

وفاة المقدم أيمن فؤاد رئيس مباحث بدر والنقيب محمد الديب المعاون فى حادث مرورى

النيابة تأمر بدفن جثث 5 طلاب لقوا مصرعهم بحادث فى صلاح سالم

انهارت عليهم المقبرة.. انتشال 3 سقطوا فى مدفن بالقاهرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» بالجيش الثانى الميدانى (صور)

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل مسنة لسرقتها فى الهرم

الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر للحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»