رئيس الشيوخ للأعضاء عن شكرهم للوزراء: «لا شكر على واجب»

أبدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تحفظه على حرص عدد من أعضاء المجلس على توجيه الشكر للوزراء على حضورهم للجلسات العامة، أثناء مناقشة عدد من الملفات التي يناقشها المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية.

وقال رئيس الشيوخ: "كل التقدير للوزراء في الحكومة على جهودهم، ولكن توجيه الشكر على حضورهم من الممكن أن يساء فهمه، وكأنه تفضل". وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن حضور الوزراء جلسات الشيوخ ليس تفضلًا، قائلًا: "لا شكر على واجب".

وتابع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ: كثرة الشكر لوزراء الحكومة على حضور الجلسات ربما يساء فهمها.