وزير الخارجية: الابتعاد عن تسييس المناقشات داخل اليونسكو «مهم»

خلال استقباله رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة..

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، تامارل راستوفاك رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري رحب باستهلال رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة جولتها في المنطقة العربية بزيارة القاهرة، والتي تستضيف أول مكتب لمنظمة اليونسكو خارج مقرها الرئيسي.

وأعرب شكري عن دعمه للنهج البناء الذي اتبعته رئيسة المجلس في رئاستها لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة منذ انتخابها في نوفمبر 2019.

وشدد على أهمية الابتعاد عن تسييس المناقشات داخل المنظمة، وتبني قراراتها بناء على التوافق قدر الإمكان، وعقب تشاور واسع النطاق، مع التركيز على مهام المنظمة الرئيسية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، كما تناول سبل تعزيز دور منظمة اليونسكو في دعم طلبات الدول الأعضاء في استعادة تراثهم وممتلكاتهم الثقافية المسلوبة.

من جانبها، أعربت رئيسة المجلس التنفيذي عن تقديرها البالغ لدعم مصر ووفدها الدائم لدى اليونسكو لمهامها، وبما يمكنها من أداء مسئولياتها بنجاح.

وحرصت على إحاطة وزير الخارجية بالقضايا التي تمثل تحدياً خاصاً امام عمل المنظمة فى الوقت الحالى، مؤكدةً حرصها على العمل من خلال التوافق ومشاركة جميع الاعضاء فى صياغة مواقف مجلس المنظمة بعيداً عن الاستقطاب السياسى، وبما يضمن تنفيذ أهداف المنظمة التنموية والثقافية.