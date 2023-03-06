العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق تشهد طفرة غير مسبوقة (فيديو)

تمتاز العلاقات المصرية العراقية بمتانة قوية، ولا سيما أن العلاقات السياسية راسخة، وتسعى الحكومات لزيادة مستوى الاستثمارات المباشرة، وكذلك زيادة التبادل التجارى المشترك، وعرضت "إكسترا نيوز" فيديو يوضح حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق.

حيث شهدت مصر والعراق خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، وذلك كان في أكتوبر 2020 عندما تم انعقاد الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين مصر والعراق.

وشهد التبادل التجاري ارتفاعا ملحوظا نتيجة لجهود تعزيز التعاون بين البلدين وارتفاع التبادل التجاري إلى 147 مليون دولار في 2022 مقارنة بـ129 مليونا خلال 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للعراق لتصل إلى 141.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 وذلك أدى إلى ترابط بين مصر والعراق والأردن وإقامة المشاريع الاقتصادية.

كما ساندت مصر في جهود التنمية بالعراق الشقيق، من خلال شركات مصرية شاركت في إعادة إعمار العراق .