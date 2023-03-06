الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 64 مخالفة بمخابز خلال حملات تموينية في الإسماعيلية

الخبز
الخبز

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، اليوم الاثنين، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 مخابز لتصرفهم في كمية تقدر بنصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 64 محضرًا تموينيًّا، منهم 12 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، و18 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، ومحضرًا حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، و9 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن.

 كما تمكنت الحملات من تحرير محضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغي، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضري توقف عن الإنتاج، و4 محاضر تصرف في الدقيق.

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