الأربعاء.. المنشد أحمد العمرى مع منى الشاذلى على قناة CBC

فى حلقة خاصة بمناسبة احتفالات ليلة النصف من شعبان، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المنشد أحمد العمري، في حلقة تُذاع يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

وعبر برنامج "معكم منى الشاذلي" يكشف "العمري" عن تفاصيل تأسيس فرقته للإنشاد الديني، التي أطلق عليها "صوت مصر للإنشاد الديني".

ويقدم "العمري" وفرقته عددًا من الأناشيد الشهيرة، منها: "مولاي، حسبي ربي، لاجل النبي، ماشي في نور الله".. كما يقدمون ميدلي لأشهر أصوات إذاعة القرآن الكريم، فضلًا عن تقديم أنشودة لأول مرة- عبر البرنامج- بعنوان "لبيك يا سري".

ويتحدث المنشد أحمد العمري عن بداياته في الإنشاد، وعمله في فرقة إنشاد ديني بدار الأوبرا المصرية، وكيف أنه يحلم بتجديد تراث الشيخ سيد النقشبندى من خلال إنشاده بطريقة معاصرة، تناسب الشباب حتى ينصتوا له.