حبس متهم بقتل منجد المعادى 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بتجديد حبس المتهم بقتل مواطن، يعمل منجدًا، بعد استدراجه إلى شقة سكنية بالقرب من محل المجني عليه في منطقة حدائق حلوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغًا، بتغيب منجد مقيم في كوتسيكا بحلوان وله محل تنجيد بمنطقة حدائق حلوان منذ عدة أيام، وبإجراء التحريات تبين وجود خلاف بين زوج خطيبة المجني عليه السابقة والمقيم بمنطقة كوتسيكا، وأكدت التحريات وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن زوج خطيبة المجني عليه السابقة وراء ارتكاب الواقعة.

وباتخاذ الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأوضح وجود خلافات قرر على إثرها التخلص من المجني عليه، وتابع أنه في سبيل تنفيذ جريمته استأجر شقة بالقرب من محل المجني عليه في منطقة حدائق حلوان، وتمكن من استدراج المجني عليه إلى الشقة، وسدد له 10 طعنات في الصدر والبطن حتى تأكد من موته.