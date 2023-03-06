الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكيلو بـ 297 جنيهًا.. أسعار النحاس خلال التعاملات الصباحية اليوم

النحاس
النحاس

شهدت أسعار النحاس حالة من الاستقرار بعد الزيادة الطفيفة، والنحاس من العناصر الهامة، التي تدخل في العديد من الصناعات، أهمها صناعة الذهب.

وتقدم "الدستور" في نشرتها، على مدار اليوم، أسعار النحاس الأحمر والأصفر الجديد والخردة خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم 6 مارس 2023، والتي جاءت كالتالي.

- أسعار النحاس اليوم

استقرت أسعار طن النحاس الأحمر اليوم ليسجل 230 ألف جنيه.

وسجل سعر طن النحاس الأصفر سعر 105000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع بين 180 و297 جنيها للكيلو.

سجل طن النحاس اليوم استقرارًا في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعره 297 ألف جنيه للطن.

واستقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر لون اليوم، لتسجل سعر 299 جنيهًا  للكيلو.

 - أسعار النحاس الخردة

سجلت أسعار النحاس الخردة اليوم  سعر 100,000 جنيه للطن .

وسجل أسعار النحاس الأحمر الخردة خشن 157 جنيهًا  للكيلو إلى 160 جنيها للكيلو.

الكيلو من النحاس الأحمر الخردة ناعم يتراوح بين 145 و155 جنيهًا. 

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا.

سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

وكشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صعود صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال النصف الأخير من العام الماضي 2022 بنحو 24%، لتبلغ ما قيمته 370 مليون دولار مقابل 298 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأشار التقرير إلى أن 5 دول استحوذت على نحو 89.2% من إجمالي صادرات النحاس المصري تصدرها المملكة العربية السعودية والتي استحوذت على 55.1% من إجمالي الصادرات بما قيمته 203.88 مليون دولار مقابل 70.420 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 190%، تلاها في المرتبة الثانية الجزائر بما قيمته 43.950 مليون دولار مقابل 27.474 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 60%.

أسعار النحاس زيادة طفيفة أسعار طن النحاس الجديد سعر طن النحاس الأصفر أسعار كيلو النحاس اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

«النقل» تحدد مسار القطار السريع من مطار سوهاج حتى فرشوط

اليوم.. استكمال محاكمة 10 متهمين فى «خلية المنيا الإرهابية»

الاتحاد الأوروبى فى مصر يؤكد الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية

اليوم.. استكمال نظر استئناف أحمد عز على زيادة مصروفات توأم زينة

«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة

تجديد حبس شخصين متهمين بالنصب على المواطنين بـ«السحر» فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»