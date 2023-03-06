«النقل» تحدد مسار القطار السريع من مطار سوهاج حتى فرشوط

تفقد الفريق مهندس كامل الوزيرـ وزير النقل، مشروع الخط الثانى للقطار السريع، لتدقيق المسار فى المسافة من مطار سوهاج حتى فرشوط، يرافقه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واستشارى المشروع "الاستشارى العام- استشارى المسار- استشارى الأعمال الهيدرولوجية والأعمال المساحية" مواقع العمل فى هذه المسافة.

وتم التدقيق وإقرار المسار النهائي للمشروع، حيث روعي في اختيار المسار عدم المرور من خلال الأراضي الزراعية والأثرية، حيث تم المرور من خلال المنطقة الصحراوية غرب مدينة سوهاج، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية وتوجيهاتها الدائمة بعدم المساس بالأراضي الزراعية قدر الإمكان، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع وبما يتطابق مع المعايير الفنية لمسار القطار السريع.

وأكد الوزير أنه روعي في اختيار مواقع المحطات في هذه المسافة بأن تكون أقرب ما يكون من مطار سوهاج، وبما يساهم في تشجيع السياحة وخدمة حركة تنقل المواطنين، فمحطة سوهاج ستسهم في خدمة حركة تنقل المواطنين من أهالي سوهاج، وكذلك خدمة مطار سوهاج والمنطقة الصناعية في جرجا وستخدم محطة أبيدوس المنطقة الأثرية ومحور دار السلام كما ستخدم محطة فرشوط الأهالي في نطاق مركز ومدينة فرشوط والمدن المجاورة لها.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته أكد وزير النقل أن تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية "سيمنز" بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، الإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

وأضاف أن إنشاء الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع "أكتوبر- أبو سمبل" يهدف إلى عدد من الركائز الأساسية تتمثل في أن مسار الخط الثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط "ممر التنمية" الذي اقترحه العالم المصرى/ فاروق الباز، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية حتى توشكي.

كما أن إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع يؤدى إلى خلق واد جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره بأعلى جودة ويليق بأهالينا فى الصعيد الذى يصل عددهم أكثر من نصف سكان مصر ويربطهم بالقاهرة والدلتا حالياً خط سكة حديد واحد فقط- ربط المناطق الصناعية "مناطق الإنتاج" بالموانئ البحرية “مراكز التصدير”، ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة فى الصعيد "غرب المنيا - توشكي - …" بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، الربط بين المناطق السياحية "تشجيع سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة- خدمة السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط" ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة بالتكامل مع الخط الثالث، التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر "أبو طرطور – قنا – أسوان" بمناطق التصنيع وموانئ التصدير، توفير الآف من فرص العمل سواء اثناء تنفيذه او بعد تشغيله بكل المحافظات التى يمر بها.

وأوضح وزير النقل أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مضيفاً ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة "سريعة وإقليمية" هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.