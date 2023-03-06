مصرع شخصين فى حادث حريق مصنع الطوب بـ أبو حماد

استقبل مستشفى أبو حماد المركزى جثة لعامل، فيما استقبل مستشفى القرين جثة مجهولة الهوية، لشخصين لقيا مصرعهما، فى الحريق الهائل الذى نشب فى مصنع الطوب بمركز أبو حماد.

واستقبل مستشفى ابو حماد أحمد. ص. ش، 24 سنة، مقيم عرب الفدان دائرة مركز أبو حماد، واستقبل مستشفى القرين جثة هامدة مجهولة الهوية.

وكان نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي التابع لمركز أبوحماد، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده وإخطار الأجهزة الأمنية وحصر التلفيات والخسائر المادية والبشرية وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة بنشوب حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي دائرة مركز أبوحماد، وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 7 سيارات بمحيط الحريق تحسباً لوقوع إصابات أو خسائر بشرية، وأكد مصدر بمديرية الصحة أنه تم نقل حالة إلى مستشفى أبوحماد، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.