الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين فى حادث حريق مصنع الطوب بـ أبو حماد

جثة
جثة

استقبل مستشفى أبو حماد المركزى جثة لعامل، فيما استقبل مستشفى القرين جثة مجهولة الهوية، لشخصين لقيا مصرعهما، فى الحريق الهائل الذى نشب فى مصنع الطوب بمركز أبو حماد.

واستقبل مستشفى ابو حماد أحمد. ص. ش، 24 سنة، مقيم عرب الفدان دائرة مركز أبو حماد، واستقبل مستشفى القرين جثة هامدة مجهولة الهوية.

وكان نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي التابع لمركز أبوحماد، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده وإخطار الأجهزة الأمنية وحصر التلفيات والخسائر المادية والبشرية وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة بنشوب حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي دائرة مركز أبوحماد، وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 7 سيارات بمحيط الحريق تحسباً لوقوع إصابات أو خسائر بشرية، وأكد مصدر بمديرية الصحة أنه تم نقل حالة إلى مستشفى أبوحماد، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أبوحماد أجهزة الأمنية الحريق الهائل الحماية المدنية ب الرعاية الصحي السيطرة على الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

حريق هائل فى مصنع طوب بـ أبوحماد.. وإسعاف الشرقية تدفع بـ 7 سيارات

زراعة أشجار مثمرة بقرى ديرمواس فى المنيا (صور)

زراعة 280 شجرة بقرية القيس ببنى مزار فى المنيا (صور)

محمد صلاح: فخور بمواصلة صناعة التاريخ مع ليفربول

نبيلة عبيد: أنا أكثر فنانة قدمت قضايا المرأة

تلقيح 3500 مواطن فى أول أيام حملة مواجهة كورونا فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»