مبادرات المجتمع المدنى للحفاظ على الآثار والتراث المصرى فى بيت السنارى

«مبادرات المجتمع المدني للحفاظ على الآثار والتراث المصري»، عنوان اللقاء الذي يستضيفه بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك في السادسة من مساء اليوم الإثنين.

تعقد الندوة التي تنظمها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، ويشارك فيها كل من: الدكتور أيمن فؤاد رئيس الجمعية المصرية التاريخية، يتحدث عن "المسكوت عليه في تطوير القاهرة التاريخية"، وشكرى أسمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراث هليوبوليس، يتحدث عن "الحماية المجتمعية للمناطق التراثية والأحياء ذات القيمة المتميزة - مبادرة تراث مصر الجديدة نموذجًا".

كما تشارك في الندوة الدكتورة فاطمة كشـك باحثة في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية والمركز البولندي لآثار البحر المتوسط، تتحدث عن "إيجيبتولجى بالعربي - مبادرة لتبسيط علم المصريات"، والدكتورة مى الإبراشي مؤسس جمعية الفكر العمراني، تتحدث عن "مبادرة الأثر لنا: التراث كمحرك للتنمية"، ويدير اللقاء دكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة وعضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس.

مستقبل النظام الإقليمي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

في سياق متصل، تعقد في الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء، ندوة بعنوان "مستقبل النظام الإقليمي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية"، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية والتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والسياسية ـ جامعة الإسكندرية"، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية .

ويشارك بها من الدكاترة: أحمد وهبان أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الدراسات الاقتصادية والسياسية جامعة الإسكندرية، وإكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة بور سعيد وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، جمال زهران أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، وعثمان أحمد عثمان أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية وعضو اللجنة، ومحمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، وممدوح منصور أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية.

كما تحتضن قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بساحة الأوبرا، في السادسة مساء غد الثلاثاء أيضًا، ندوة بعنوان «الحماية التشريعية للمرأة»، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية بشهر المرأة.

ويشارك في اللقاء كل من: المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة والمستشار القانوني لدائرة القضاء بأبوظبي، والمحامية أميره بهي الدين، ومني الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والمستشار يوسف غازي نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ووتدير الأمسية الدكتورة رانيا يحيي رئيس قسم فلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.