الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
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عالم

تبون يمنح وسام الاستحقاق لأفراد بعثة الجزائر المشاركين بعمليات الإغاثة بتركيا وسوريا

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

منح الرئيس الجزائرى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبد المجيد تبون، وسام الاستحقاق لأفراد البعثة الجزائرية المشاركة في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.


جاء ذلك التكريم خلال احتفالية تم تنظيمها، الأحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيسى غرفتى البرلمان، ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة وأعضاء الحكومة.


وتضم البعثة المكرمة فوجًا من القوات الجوية للجش الجزائري، وأعضاء فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري، الذين شاركوا في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير المنصرم، نظير "جهودهم الإنسانية وتنفيذ مهامهم في الإنقاذ على أكمل وجه".

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