الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة 280 شجرة بقرية القيس ببنى مزار فى المنيا (صور)

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة١٠٠ مليون شجرة، بجانب القيام بأعمال تمهيدية لرصف الطرق وحملات نظافة مكثفة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتمكنت من  زراعة ٢٨٠ شجرة فيكس وزينة في المثلث الشرقي بقرية القيس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية بالطرق ومداخل القري بمركز بني مزار.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية واصلت أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بقرى الوحدة المحلية بقرية القيس، بجانب متابعة حي شرق المدينة الاستعدادات النهائية لبدء عملية الرصف بشارع الترعة العامية برش الشارع من خلال إدارة الطرق والمدرج ضمن خطة التطوير، كما تم استكمال تطهير غرفة الصرف الصحي ومعالجة المطابقة من خلال الغواص المتخصص.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بأبوجرج قامت بمسح وتمهيد الطرق بقرية المودة والجندية لرفع كفاءة الطريق وتيسر الحركة على المواطنين، إلى جانب استمرار أعمال النظافة ورفع نقط تجمع القمامة بدائرة الوحدة حفاظًا على الصحة والبيئة، كما قام مسئول التشجير بالوحدة المحلية ببني علي بري الأشجار على الطريق الدائري أمام قرية أبشاق وأم الساس بسيارة الوحدة المحلية، كما تابعت إدارة المخلفات الصلبة رفع المخلفات من المحطة الوسيطة ونقلها إلى المقلب العمومي، وتم رفع ١٦٥ طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ بتكثيف الجهود المبذولة في متابعة أعمال زراعة الأشجار والنظافة ورفع المخلفات. 

زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ببني مزار
المنيا زراعة 280 شجرة فيكس وزينة قرية القيس ببني مزار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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