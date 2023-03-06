مستقبل تحالف مصر والأردن والعراق للتعاون فى مجال الغاز والبترول

عملت وزارة البترول والثروة المعدنية، على أهدف تنمية صناعة البترول والغاز فى مصر، وتحقيق الأهداف المشتركة لها مع عدد من الدول العربية التي من بينها «الأردن- العراق»، حيث وقعت مصر والأردن اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القُويرة الصناعية في العقبة الأردنية، وذلك لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين، والآليات التي تحافظ على أمن الطاقة في كليهما، وخطط واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي.

كما عملت وزارة البترول خلال الفترة الماضية، على تواجد عدد كبير من شركات قطاع البترول، في ظل إطلاق جولة تراخيص جديدة للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز في العراق، خاصة البحث عن الغاز الطبيعي ووجود فرص واعدة للشركات المصرية للتقدم لهذه التراخيص.

وفي سياق منفصل، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمشكلة من كبريات شركات البترول والغاز الأمريكية العاملة فى مصر، حيث تم استعراض نشاط اللجنة خلال الفترة الأخيرة وخططها المستقبلية بالتنسيق مع قطاع البترول فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع المهندس عمرو أبو عيطة رئيس اللجنة والمدير التنفيذى لشركة إكسون موبيل مصر، والمهندس كريم الدسوقى نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس شركة بكتل ومدير عام الشركة فى مصر، وأنيس أبو النجا مدير شركة شيفرون مصر، وسيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وهشام فهمى الرئيس التنفيذى لمكتب الغرفة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركائه الأجانب بهدف تنمية صناعة البترول والغاز فى مصر وتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون كان أحد عوامل نجاح تنظيم يوم إزالة الكربون ضمن الأيام الموضوعية لقمة المناخ COP27، وكذلك نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس، والذي يكتسب اهتمامًا عالميًا كبيرًا عامًا بعد عام.