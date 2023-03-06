تفاصيل مثيرة حول مقتل سائق «توك توك» بالهرم

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة مساءً، وأثناء عمل "محمد رجب" على مركبته الخاصة "توك توك" استوقفه أحد الأشخاص"المتهم" يريد "توصيلة" لأحد الأماكن لم ينتظر "محمد" كثيرًا ووافق على توصيله، لكنه لم يكن يعلم أنه سيدفع حياته ثمن لتلك التوصيلة، وأثناء انطلاقه بالمركبة وفي مكان خاليًا تمامًا من الناس، طلب منه المتهم التوقف، وإخراج كل ما يمتلكه من مال، وعندما رفض "محمد" استل المتهم "مطوه" وسدد له طعنة نافذة بالقلب على إثرها سقط جثة هامدة في الحال، وفر المتهم هاربًا، واستولى على "التوك توك" بعدما ألقى بجثمانه في الرشاح منطقة كرداسة .

أبني كان بيشتغل علشان يوفر لينا كل حاجة

بدأت الأم حديثها لـ"الدستور" وعينها تمتلئ بالدموع قائلة إن نجلها كان يعمل لجلب احتياجاتها هي و أشقائه الفتيات بعدما تملك المرض من زوجها، حيث أنه كان يعمل في أحد المطاعم بالفيوم لكنه قرر أن يسافر للجيزة باحثًا عن عمل أفضل، موضحة "ابني سافر علشان يشتغل ويجهز أخته، وكان على طول بيكلمني يطمن عليا".

وأوضحت الأم أنه قبل وفاة نجلها بيومين هاتفها للاطمئنان عليها وعلى أشقائه، و أخبرها بأنه دخل "جمعية" لتوفير أغراض زواج شقيقته، وأنه يعمل سائقًا على "توك توك".

انتظرت مكالمته طويلا لكن هاتفه كان مغلقا

وأضافت الأم، أن هاتف نجلها انغلق وبدأت في البحث عنه والسؤال لأكثر من يومين، ثم توجهت لقسم شرطة الهرم لتحرير محضر بتغيبه بعدما فقدت الأمل أن تجده لكنها فوجئت بنبأ العثور على الجثة ملقاة برشاح قسم شرطة كرداسة، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإايان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتل نجلها بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بمصرف رشاح العرب مدخل حوض سلام ترعة المريوطية، ومنتصف جسده ملقى بالمصرف ويرتدي كامل ملابسه حافي القدمين ملقى بنصف جسده العلوي بالماء والآخر خارج المصارف، ووجود كدمات بالوجه، ولا يوجد إصابات أخرى .

وتبين من تحريات المباحث، أن المجني عليه يدعي «محمد رجب» يبلغ من العمر 18 عامًا، يعمل سائق «توك توك» وأثناء عمله استوقفه المتهم لنقله إلى أحد الأماكن، وفي أحد الأماكن الخالية أنهال عليه بطعنة نافذة من سلاحه الأبيض على إثرها سقط جثة هامدة وفر المتهم بالتوك توك هاربًا.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتشكيل فريق بحث بالتحري والفحص ووجود شبه جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن.