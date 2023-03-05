السيطرة على حريق بمخزن سجائر في حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن سجائر، دائرة قسم شرطة حلوان، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق هائل، بشارع حيدر بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والسيطرة على الحريق بثلاث سيارات إطفاء وأخرى إسعاف.

وتم ندب فريق من البحث الجنائي لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بالانتهاء من عملية التبريد، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على جهات التحقيق.