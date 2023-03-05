الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب مانشستر يونايتد مهاجمًا لاعبيه: لم ينفذوا خطتى

إريك تين هاج
إريك تين هاج

أبدى إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حزنه الشديد بعد الهزيمة التاريخية التي تعرض لها فريقه أمام ليفربول بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية أمام ليفربول بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج، في تصريحات عقب المباراة "قدمنا شوط أول جيد بعض الشيء، لكن الفريق فقد تركيزه في الدقائق الأخيرة واستقبل هدفًا".

أضاف: "ما حدث في الشوط الثاني انهيار تام لأن اللاعبين لم يمتثلوا للخطة التكتيكية التي وضعتها قبل بداية المباراة".

وأردف "أرفض تمامًا تبرير الخسارة بضغط المباريات لأننا منذ أيام قدمنا عرضًا رائعًا أمام ويست هام في كأس الاتحاد ومنذ أسبوع في الدوري".

وأتم "سنعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة واستعادة الثقة مرة أخرى".

الهولندي إريك تين هاج مانشستر يونايتد ليفربول الدورى الانجليزى

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