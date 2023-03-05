شولتس: برلين أصبحت مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، أن برلين أصبحت مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا، دون أن يؤدي هذا إلى أزمة اقتصادية.

وتابع شولتس "لقد حصلنا على استقلالنا من إمدادات الغاز والفحم والنفط من روسيا، قبل عام، لم يكن أحد يتوقع أن ننجو اقتصاديا بسهولة من وضع لا يوجد فيه المزيد من إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا وإلى أجزاء كثيرة من أوروبا"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

أكد المستشار الألماني أن بلاده نجحت وما توقعه البعض لم يحدث، مشددا على أنه لا يوجد أزمة اقتصادية في بلاده، ولا يوجد نقص في الغاز أو أي شيء من هذا القبيل.

المستشار الألمانى: هذا العام سيكون مهما بسبب توابع الحرب الروسية

وقبل يومين، شولتس قال إن هذا العام سيكون مهما بسبب توابع الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقًا لما أوردته قناة العربية نيوز.

وأضاف أن الشراكة مع أمريكا بأفضل أحوالها، وذلك أثناء زيارته للبيت الأبيض.

ورد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على شولتس قائلا: روسيا تجهز قواتها لمزيد من الهجمات على أوكرانيا، والدعم العسكري الذي نقدمه لأوكرانيا حقق الفارق في الحرب.

وتواجد المستشار الألماني أولاف شولتس مع جو بايدن في لقاء بالبيت الأبيض يتيح إعلان وحدة البلدين في رسالة موجهة إلى الصين وموسكو التي حذّرت من تسليم كييف مزيدا من الأسلحة.

وهذه ثاني زيارة للمستشار إلى واشنطن بعد زيارة أولى في فبراير 2022، والهدف منها "إعادة تأكيد روابط الصداقة الوثيقة" بين البلدين، بحسب البيت الأبيض.

وتثير هذه الزيارة حفيظة الكرملين الذي حذّر، قبل الاجتماع، من أنّ إرسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى "إطالة" أمد النزاع. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة "نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا"إلا أن البيت الأبيض كشف مسبقًا عن أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتكون أساسًا من ذخائر.