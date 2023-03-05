الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنيا ضمن قائمة أكثر الجامعات استدامة فى تصنيف الجامعات العالمية الخضراء 

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الجديد

أكد د.عصام الدين صادق، فرحات رئيس جامعة المنيا، حصول الجامعة على المركز الرابع عشر إفريقياً، والـ554 عالمياً، والسابع على مستوى الجامعات المصرية، بتصنيف جرين متريك العالمي للجامعات الخضراء "The UI GreenMetric World University Ranking" لعام 2022، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف التي تعتمد على التزام الجامعات بمعالجة مشاكل الاستدامة والأثر البيئي، وما تبذله من جهد لتقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في مكافحة تغير المُناخ العالمي، والخطوات التي اتخذتها لتحسين استدامتها.  

وأضاف فرحات، أن الجامعة احتلت المركز 377 على مستوى الجامعات العالمية متعددة التخصصات والمركز 296 على مستوى الجامعات عالية الكثافة، والمركز 164 بين الجامعات كبيرة المساحة، والمركز 315 علي كفاءة النقل الجماعي، والمركز 440 علي مستوي العالم في كفاءة استخدامات الطاقة، والمركز 461 بين الجامعات العالمية في تعليم الطلاب أهمية الاستدامة.  

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التصنيف يمنح الجامعات ترتيباً متقدماً بناءً على أداء استدامتها البيئية، وفقاً لستة معايير تشمل: الإعدادات والتجهيزات بالبنية التحتية، وما يُضمها من مقاييس نسب المساحات المزروعة وأعداد المترددين إلى مساحة الحرم الجامعي، وأمن وسلامة المنشآت وتجهيزها لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، ونسبة ميزانية الجامعة لأنشطة الصيانة والبرامج المبتكرة خلال جائحة كورونا، ومعيار ترشيد الطاقة واستخدام الأجهزة الموفرة واستبدالها بالطاقة المتجددة، والحد من انبعاثات غازات الكربون والانبعاث الحراري، بجانب قياس مجهودات الجامعة في إعادة التدوير للمخلفات، ومعالجة النفايات العضوية وغير العضوية، والتخلص من مياه الصرف الصحي، وبرامج الحفاظ على مياه الشرب، إضافة إلى إجمالي عدد سيارات النقل داخل الجامعة وانبعاثاتها، ونسب وقوف السيارات إلى إجمالي مساحة الحرم الجامعي، ونسب تمويل أبحاث الاستدامة، وعدد المنشورات العلمية والتقارير والأنشطة الثقافية، وخدمات المجتمع والتعاون مع المنظمات والشركات الناشئة حول الاستدامة البيئية.

جامعة المنيا
جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا الجامعة ضمن قائمة أكثر الجامعات أستدامة تصنيف الجامعات العالمية الخضراء المركز 377 علي مستوي الجامعات العالمية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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وائل لطفي

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