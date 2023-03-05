الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الفلسطينى سُبل التعاون المشترك

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة ونظيره الفلسطيني

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، مع نظيره الفلسطيني نصري خليل سليم أبو جيش، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة رقم 98  لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في القاهرة، حيث بحث الوزيران تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك.

IMG-20230305-WA0059

ووجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته في اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر الماضي.

وأكد الوزير شحاتة على استعداد الوزارة إلى تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والدعم الفني، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال لصالح العِمالة الفلسطينية لتأهيلها لسوق العمل، بِما يخدم الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل.

IMG-20230305-WA0058

وبحسب بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة، طلب الوزير الفلسطيني من نظيره المصري عرض طلبه على الجهات المعنية المصرية بشأن الإجراءات المطلوبة لتسهيل تنقل الأيدي العاملة الفلسطينية عن طريق المعبر، للعمل في دولة ليبيا، تنفيذاً لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل الفلسطينية والليبية بهذا الشأن، ووعد الوزير حسن شحاته نظيره الفلسطيني بعرض هذا الطلب على الجهات المصرية المعنية بهذا الملف، للتنسيق بما يخدم مصالح البلدين.

وزير القوى العاملة حسن شحاتة منظمة العمل العربية الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل التدريب المهني الع مالة الفلسطينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه فى سب وقذف ممدوح عباس

نقيب الصحفيين: قرار عاجل بالصرف الفورى لمعاش البطالة

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البرومو الرسمى لمسلسل «الكبير أوى 7» (فيديو)

مسلسلات رمضان 2023.. أبرز 10 جمل في الإعلان الرسمي لمسلسل «سره الباتع»

خبراء: تعاون مصر والأردن والعراق سيمثل نقلة اقتصادية مهمة فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو