بعد زيادتها 1000 جنيه.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام، عن زيادة مرتبات العاملة بالجهاز الإداري للدولة زيادة جديدة بحد أدنى 1000 جنيه وذلك لتحسين أجور العاملين في مختلف القطاعات.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

نعرض لكم في هذا التقرير موعد مرتبات شهر مارس 2023 وتفاصيل أخرى عن زيادة المرتبات التي تم الإعلان عنها وموعد تطبيقها.

في وقت سابق، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس والذي يكون فيه موعد بداية شهر رمضان الكريم والموافق موعده فلكيًا الخميس 23 مارس، لذا تقرر أن يكون موعد مرتبات شهر مارس قبل بداية الشهر الكريم.

ومن المقرر البدء في صرف مرتبات شهر مارس اعتبارًا من الإثنين 20 مارس والثلاثاء 21 مارس والأربعاء 22 مارس والخميس 23 ثم الأحد 26 مارس لمراعاة الإجازات الرسمية.

ويتم صرف المتأخرات أيام 8 أبريل و9 أبريل و12 أبريل.



زيادة المرتبات الجديد 2023

في وقت سابق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن زيادة الأجور من أجل تحسين أجور العالمين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، والموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ومن تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، كذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

ويبلغ حجم المستفيدين من الزيادة الجديدة 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه، ويتم تطبيقها بداية من أول أبريل.



جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد زيادتها

الدرجة الممتازة التي كانت تتقاضى 9000 جنيها سوف تتقاضى 10000 جنيها بعد الزيادة.

الدرجة العالية التي كانت تتقاضى 6600 جنيها سوف تتقاضى 7600 جنيها بعد الزيادة.

درجة المدير العام التي كانت تتقاضى 5400 جنيه، سوف تتقاضى 6400 جنيها بعد الزيادة.

الدرجة الأولى التي كانت تحصل على 4800 جنيه سوف تتقاضى 5800 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثانية التي كانت تحصل على 4200 جنيه، سوف تتقاضى 5200 جنيها بعد الزيادة.

الدرجة الثالثة التي كانت تحصل على 3740 جنيها سوف تتقضاى 4740 جنيها بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة التي كانت تحصل على 3480 جنيها سوف تتقاضى 4480 جنيها بعد الزيادة

الدرجة الخامسة التي كانت تحصل على 3240 جنيها سوف تتقاضى 4240 جنيها بعد الزيادة

الدرجة السادسة وما يعادلها التي كانت تحصل على 3000 جنيها، سوف تحصل على 3500 جنيها بعد الزيادة



الزيادة الثالثة في أقل من عام



تعتبر هذه الزيادة هي الثالثة من نوعها في فترة زمنية أقل من عام كامل حيث كانت الأولى في أبريل من العام الماضي من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 بدلا من 2400.

ثم جاءت الزيادة الثانية في نوفمبر من العام الماضي أيضا لرفع الحد الأدنى من 2700 إلى 3000 جنيه، وجاءت هذه الزيادات لتحسين أجور العاملين ومواجهة حالة الغلاء الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية.