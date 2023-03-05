الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى يقترح إعادة فتح وإحياء المواقع الثقافية وقصور الثقافة المغلقة

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

علق النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب مستقبل وطن، على طلب المناقشة المقدم من النائب باهر غازي بشأن سياسة وزارة الثقافة في استعادة الدور التاريخي للهيئة العامة لقصور الثقافة والمسارح، الذي يناقش بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل العمود الفقري للقطاع الثقافي والفني المصرى، حيث إنها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في بناء فكر ووجدان الإنسان وذلك من خلال نشر وتنمية الثقافات المختلفة، ومنها على سبيل المثال الثقافة العامة، والطفل، والمرأة، والعمالية، والمسرحية، والفنون الشعبية، والحرف البيئية والقرية.

ولفت عريبي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إلى أن هناك أكثر من ٥٩٠ موقعا ثقافيا مقسما ما بين قصر ثقافة وبيت ثقافي ومكتبة بمختلف أنحاء الجمهورية، إلا أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحتاج إلى تنفيذ العديد من الاستراتيجيات من أجل عودتها مرة أخرى لدورها التي كانت تقوم به تاريخياً تجاه المجتمع و المواطن المصري في سابق عهدها.

واقترح عضو مجلس الشيوخ عددا من الاستراتيجيات لاستعادة دور الهيئة العامة لقصور الثقافة من جديد، وذلك من خلال إعادة فتح وإحياء المواقع الثقافية وقصور الثقافة المغلقة بمختلف أنحاء الجمهورية في أقرب وقت ممكن، وكذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي مبتكر والعمل على تنمية الموهوبين والمبدعين بشكل أكبر فيما هو قادم، وأخيرا التوسع في عرض المحتويات الفنية والثقافية الوطنية بمختلف المواقع الثقافية بشتى أنحاء الجمهورية من أجل رفع الحس الوطني والانتماء لدى أبناء الشعب المصري، وذلك لمجابهة الحملات الفكرية الممنهجة التي تشنها الجماعات الإرهابية المتطرفة على المجتمع المصري من أجل تشويهه وقتل الهوية الوطنية فيه.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحس الوطني الحرف البيئية العامة لقصور الثقافة الفنون الشعبية

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