الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: نتائج ملتقى توظيف ذوي الهمم بالقاهرة.. ومشاركة في ملتقى توظيف جامعة عين شمس

القوى العاملة
القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بشأن متابعة نتائج ملتقى توظيف ذوي الهمم، والذي انعقد بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، بجوار نادي الشمس، ووفر أكثر من 1503 فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوي الهمم في العديد من المجالات.

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وذلك من خلال جهود المديرية في توفير فرص للتدريب المهني للشباب تم الاعلان عنها في الملتقى، حيث تم تسجيل 19 شاب للحصول على دورات في مهن الحاسب الآلي والطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف بمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشاربية سابقاً)، فضلاً عن المشاركة في ملتقى التوظيف السنوى لجامعة عين شمس للخريجين والطلاب.

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وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تقريره، انه في إطار حرص المديرية على توعية الشباب بأهمية التدريب المهنى والتأهيل للحصول على فرص عمل مناسبة في العديد من المجالات التى توفر المديرية فرص للتدريب المجانى عليها من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لها، حيث نجحت المديرية في تسجيل عدد 19 شابا من ذوى الهمم للحصول على برامج تدريبية مقدمة من المديرية على مهن مستحدثة يحتاجها سوق العمل بالمحافظة وهى: الحاسب الآلي والطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف.

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وأضاف مدير المديرية، أنه سوف يتم الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية المقدمة بمركز التدريب المهنى بالشرابية ، وعنوانه : 9 شارع مهمشة بالشرابية بالقاهرة ، للشباب من الجنسين وذوى الهمم ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وخاصة ذوى الهمم  والقدرات وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة تؤهلهم للدخول لسوق العمل من خلال الحصول على فرصة عمل او بدء مشروع صغير خاص بهم.

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وفى نفس السياق، أشار مدير المديرية إلى أن المديرية  شاركت في ملتقى التوظيف السنوي والذى ينظمه مركز التوظيف بجامعة عين شمس لعام 2023 لطلاب وخريجي الجامعة في يومي 4 و 5 مارس 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، منوهاً إلى أنه تم تنظيم الملتقى التوظيفي من الساعة الثانية ظهرًا للساعة الثامنة مساءً في مقر المدينة الجامعية بالجامعة بحضور العديد من الشركات التي ستقدم مجموعة من الفرص في مختلف التخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس وحضور الملتقى يتيح لطلاب وخريجي الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

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وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ذوي الهمم ملتقى توظيف جامعة عين شمس

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