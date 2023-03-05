خبير إنتاج حيواني يكشف حقيقة التوفو والدول الأكثر استهلاكا له

كشف الدكتور فوزي أبو دنيا خبير الإنتاج الحيواني، أن هناك العديد من أنواع التوفو، لها نكهة خفية، يمكن استخدامها في الأطباق المالحة أو الحلوة. غالبًا ما يكون متبّلًا أو متبلًا ليناسب الطبق ونكهاته، وبسبب القوام الإسفنجي للتوفو فإنه يمتص النكهات جيدًا.

ويعتبر التوفو مكون تقليدي من مطابخ شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وقد تم استهلاكه في الصين لأكثر من 2000 عام. في المطبخ الغربي الحديث، غالبًا ما يتم التعامل معها كبديل للحوم.

وأشار أبو دنيا إلى أن التوفو هو أحد المنتجات التي تثير الكثير من الجدل حولها، فرغم أنها منخفضة السعرات والدهون وغنية بالبروتينات إلا أنها قد تحمل أضرارًا للصحة، خاصة إذا ما تم استعمال الأنواع الخاطئة من التوفو، وأفضل أنواع التوفو صحيًا هو التوفو المخلل.

-المنافسة الحشرية:

أوضح أبو دنيا "أنه طفى إلى السطح في الآونة الأخيرة تربية الحشرات بغرض توفير البروتينات بديلة اللحوم وفاق هذا المجال التوقعات وبدأت استثمارات بالمليارات في شركات دولية للدخول في هذا المجال وحدث تطور رهيب في إنتاج البروتين الحشري وبداء يدخل في العديد من الوجبات حول العالم وبدا له سوق في بعض المناطق من العالم وفى سبيله للسيطرة والتوسع بشكل كبير ويتوقع العاملين في هذا المجال إنتاج بدائل لحوم من بروتينات هذه الحشرات على طريقة الإنتاج التي تتم مع البروتينات نباتية المصدر مثل الصويا ومن المتوقع أن هذه المنتجات سوف تجد رواجا كبيرا مما يشجع الكثيرين على خوض غمار التجربة لإنتاج الحشرات التي يمكن منها إنتاج بدائل اللحوم الحيوانية من الحشرات.

وقال خبير الإنتاج الحيواني ان عملية استزراع اللحوم هو أن تؤخذ الخلايا الجذعية الدهنية أو العضلية من حيوان حي أو مذبوح، أما بالنسبة للدجاج، يمكن أخذ خلايا من البيض، حيث يتم تكاثر الخلايا في أوساط غذائية، وذلك تحت بيئة معقمة ومُتحكم بها. ،وتستغرق العملية أسابيع قليلة قبل نمو الخلايا لتصبح قطعة كاملة من اللحم يمكن تشكيلها حسب الحاجة.