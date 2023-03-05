ترتيب مجموعة الأهلى الإفريقية 2023 وموعد مباراة صن داونز الحاسمة

عاد الأهلى للمنافسة على إحدى بطاقتى التأهل للدور ربع النهائى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز الهام الذى حققه على القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وتنتظر الأهلى مباراة قوية وحاسمة أمام صن داونز فى الجولة الرابعة بجنوب إفريقيا، ويرغب الأهلى فى العودة من بريتوريا بنتيجة ايجابية تساهم فى إقتراب المارد الأحمر من التأهل لربع نهائى دورى الأبطال.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب إفريقى والقنوات الناقلة

يحل الأهلى ضيفًا على صن داونز فى الثالثة من عصر السبت القادم 11ـ3ـ2023، فى مبارة الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة على إحدى قنواتها لكونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى الإفريقية 2023

عاد الأهلى للمنافسة فى المجموعة الثانية بعد الفوز المهم على القطن الكاميرون بثلاثية حملت توقيع محمد شريف والجزائرى أحمد قندوسى والصاعد رأفت خليل، ليكون ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى..

صن داونز الجنوب افريقى برصيد 7 نقاط الهلال السودانى برصيد 6 نقاط الاهلى المصرى برصيد 4 نقاط القطن الكاميرونى 0 نقطة

موعد سفر الأهلى لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على السفر لجنوب إفريقيا يوم الأربعاء القادم، استعدادًا لمواجهة صن داونز الحاسمة، على متن طائرة خاصة.

ويؤدى الأهلى تدريبه الاول فى جنوب إفريقيا يوم الخميس القادم فى نفس موعد المباراة، على أن يؤدى تدريبه الرئيسى فى الثالثة عصر الجمعة القادم على ملعب المباراة.

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلى مع المقاولون العرب فى الخامسة من مساء يوم الثلاثاء القادم فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر بالدورى المصرى الممتاز، على ستاد الأهلى والسلام.

ويعول الجهاز الفنى الكثير على تلك المباراة لتحقيق الفوز للاستمرار فى الانفراد بقمة الدورى المصرى، الذى يحتله المارد الأحمر برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز وفيوتشر صاحبى المركزين الثانى والثالث على الترتيب، وللاهلى ثلاث مباريات مؤجلة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 المباراة ويقام على هامش المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من المع نجوم التحليل فى الدورى المصرى.