الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك فى إفريقيا 2023 وموعد مباراة الترجى والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك والترجى

ترتيب مجموعة الزمالك فى إفريقيا 2023 وموعد مباراة الترجى والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الزمالك خلال اليومين القادمين، فى ظل ارتباط الزمالك بمباراة مصيرية أمام الترجى التونسى فى دور المجموعات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

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وفشل الزمالك فى تحقيق الفوز فى الجولات الثلاثة فى دور المجموعات حيث خسر أمام الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى وتعادل مع المريخ السودانى، وباتت مباراته مع الترجى القادمة بمثابة الفرصة الأخيرة للحفاظ على أماله الصعبة فى المنافسة على حجز أحدى بطاقتى التأهل لربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك فى افريقيا 2023

  1. الترجى التونسى برصيد 9 نقاط
  2. المريخ السودانى برصيد 4 نقاط
  3. شباب بلوزداد الجزائرى 3 نقاط
  4. الزمالك المصرى برصيد 1 نقطة

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى الأبطال

يحل الترجى التونسى ضيفًا على الزمالك فى تمام التاسعة من مساء بعد غدًا الثلاثاء 7ـ3ـ2023، على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى مباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دورى أبطال إفريقيا، وهى المباراة الفاصلة فى مشوار الزمالك بالبطولة الحالية، لأن تحقيق الفارس الأبيض نتيجة خلاف الفوز من شأنه اقتراب الزمالك من توديع البطولة بصفة رسمية، وتضاؤل آماله فى المنافسة بنسبة كبيرة، وخسر الزمالك من الترجى التونسى على ستاد رادس بمباراة الجولة الثالثة بهدفين نظيفين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة الزمالك والترجى التونسى فى الجولة الرابعة بدور المجموعات على قناة beIN Sports HD 4 ويعلق على المباراة خليل البلوشى، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى.

الترجى الفرصة الأخيرة لفيريرا فى تدريب الزمالك

باتت مباراة الترجى التونسى بمثابة الفرصة الاخيرة للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، للاستمرار فى قيادة الفريق، حيث استقرت إدارة القلعة البيضاء على الإطاحة بالمدير الفنى فى حال الخساراة فى المباراة، والبدء فى البحث عن مدير فنى اجنبى يقود الفريق خلال المباريات المتبقية فى الموسم الجارى سواء فى الدورى أو فى بطولة السوبر المصرى والمقرر له فى مايو القادم.

أما فى حال تحقيق الزمالك الفوز فسيتم تجديد الثقة فى الجهاز الفنى للفريق للمنافسة على حجز إحدى بطاقتى التأهل للدور التالى فى البطولة الإفريقية.

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