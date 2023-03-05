الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صبحى يحرس مرمى الزمالك أمام الترجى

محمد صبحي
محمد صبحي

يرغب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الاعتماد علي الحارس محمد صبحي في مباراة الفارس الأبيض أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت الساعات الماضية، عقد فيريرا جلسة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تأهيله ودعمه نفسياً، وشرح له أسباب الاعتماد على زميله محمد صبحي.

وأبلغ فيريرا عواد بأنه يرغب في منح زميله محمد صبحي، فرصة المشاركة في المباريات، بجانب رغبته في تحفيزه بشكل أكبر من أجل العودة للتألق من جديد.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب، غدًا الإثنين، استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للأبيض، رفض الانتظام في معسكر مبكر استعدادًا للقاء الترجي وفضل السفر إلى برج العرب غدًا الإثنين.

موعد مباراة الزمالك والترجي

تُقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر البث الأرضي لقنوات أون تايم سبورت، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 

الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

كواليس جلسة فيريرا مع اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي 

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، استعدادا للقاء الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

  وشهدت الجلسة حديثًا بين المدير الفني واللاعبين حول ضرورة غلق ملف مباراة بيراميدز ومسابقة الدوري بشكل مؤقت، وطالبهم بالتركيز على مواجهة الترجي المرتقبة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

  واستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

أبطال افريقيا البرتغالي جوسفالدو فيريرا الزمالك والترجى محمد صبحى محمد عواد

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